Inps, Quota 100: si superano le 86 mila domande

(Teleborsa) – Si supera la soglia delle 86 mila domande presentate all’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS), e non accenna rallentamenti la corsa all’attivazione della “Quota 100” da parte dei contribuenti. È quanto si evince da una nota dell’Istituto che, in data 8 marzo, ha rilevato un numero pari ad 86.107 richieste pervenute. Tra le domande di pensionamento, 78.699 sono state presentate attraverso gli enti di patronato e 7.408 sono state avanzate direttamente dai cittadini.

Salde al comando, nella classifica dei centri urbani con il maggior numero di richieste avanzate, le grandi città metropolitane. Roma si conferma in testa alla serie: 6.208 domande presentate. Seguono Napoli e Milano.

Nella profilazione dei cittadini aderenti a “Quota 100”, inoltre, l’INPS ha rilevato come la componente maggiore di essi, circa 39.763 contribuenti, abbia un’età compresa tra i 63 ed i 65 anni. Dietro, con 28.946 documenti inoltrati, gli under 63, seguiti poi dagli over 65.

L’Istituto, inoltre, ha evidenziato come la fetta maggiore dei lavoratori aderenti a “Quota 100” appartenga alla gestione pubblica, con 31.854 domande presentate. Distanti alcune lunghezze, a quota 29.821 richieste avanzate, i lavoratori dipendenti.

Nel complesso, secondo l’INPS, gli uomini hanno presentato 62.619 domande contro le 23.488 avanzate dalle donne.