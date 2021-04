INPS, prorogata scadenza presentazione domande Bonus 2400 euro

editato in: da

(Teleborsa) – L’INPS annuncia che il termine per la presentazione delle nuove domande per il “Bonus 2400 euro”, previsto dal Decreto Sostegni è stato posticipato da fine aprile al 31 maggio, per consentire ai nuovi aventi diritto un sufficiente periodo di tempo per le domande.

L’Istituto infatti ha pubblicato la circolare con i dettagli e le modalità operative per l’assegnazione del bonus a supporto di alcune categorie lavorative colpite dall’emergenza epidemiologica da Covid, quali i lavoratori stagionali ed in somministrazione, i lavoratori intermittenti, autonomi occasionali, incaricati delle vendite a domicilio e dello spettacolo.

Avendo già provveduto a liquidare in breve tempo i precedenti bonus agli oltre 235mila lavoratori di tali categorie, l’Istituto assicura che sarà attiva entro questa settimana sul portale la procedura per l’acquisizione delle domande dei nuovi beneficiari.