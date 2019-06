INPS: pronte le graduatorie per il reclutamento di 1.404 medici

editato in: da

(Teleborsa) – Sono state pubblicate sul sito INPS “le graduatorie per il reclutamento di un contingente complessivo di 1.404 medici“. Lo comunica l’istituto di previdenza,

sottolineando che a questi medici saranno dati “incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo per lo svolgimento di prestazioni libero professionali per l’espletamento di adempimenti medico-legali”.

Le diverse graduatorie, aggiunge l’INPS, “riguardano le singole Regioni, le Direzioni di coordinamento metropolitano e il Coordinamento generale medico-legale”.