Inps, nel IV trimestre 2019 lieve aumento certificati malattia

editato in: da

(Teleborsa) – Lieve aumento dei certificati di malattia nel quarto trimestre 2019, con un +2,6% per il settore privato e +1,1% per il pubblico rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Lo certifica l’Inps nel suo bollettino del Polo unico di tutela della malattia relativo al IV trimestre 2019. In dettaglio, il report sottolinea a livello territoriale l’aumento più consistente per entrambi i settori al Nord: +3,8% per il settore privato, +4,5% per il settore pubblico.

Nel mese di dicembre il numero di lavoratori dipendenti interessati al controllo d’ufficio dello stato di malattia da parte dell’Inps è stato di 14,3 milioni di cui 3,3 nel settore pubblico (polo unico) e 11,0 nel settore privato (assicurati).

Nel settore privato all’aumento del numero dei certificati corrisponde un aumento meno che proporzionale del numero dei giorni di malattia (+0,8%), nel settore pubblico invece al lieve incremento dei certificati (+1,1%) corrisponde una diminuzione dei giorni di prognosi dello 0,8%.

In termini relativi, la percentuale dei lavoratori con almeno un giorno di malattia sul totale dei lavoratori rimane stabile al 18% per il settore privato e subisce un lieve incremento per quelli del settore pubblico passando dal 22 al 23% tra il IV trimestre 2018 e lo stesso periodo del 2019.

Stabile anche il numero medio dei certificati dei lavoratori sia nel settore pubblico che in quello privato (3 certificati ogni 10 lavoratori per il settore privato e 4 per ogni 10 lavoratori nel settore pubblico).

Il numero medio di giornate di malattia per lavoratore con almeno un giorno di malattia è in lieve diminuzione sia per il settore privato (da 10,3 nel 2018 a 10,2 nel 2019) che per il settore pubblico (da 9,1 nel 2018 a 9,0 nel 2019).