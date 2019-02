Inps, certificati malattia IV trimestre a segno più

editato in: da

(Teleborsa) – Nel quarto trimestre del 2018 l’Inps registra un incremento del numero dei certificati per malattia rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente sia per il settore privato (+1,9%) che per il settore pubblico (+2,3%). Lo si legge nell’aggiornamento dell’Osservatorio sul Polo unico di tutela della malattia.

Dando uno sguardo alla mappa dello Stivale, scopriamo che a livello territoriale l’aumento del numero di certificati è prevalente al Sud sia per il settore privato (+3,3%) che per quello pubblico (+5,9%), mentre al Nord si registra una diminuzione (-1,5%).

I NUMERI – A dicembre 2017, ultimo dato disponibile, il numero di lavoratori dipendenti interessati al controllo d’ufficio dello stato di malattia da parte dell’Inps è stato di 13,7 milioni di cui 2,8 nel settore pubblico (polo unico) e 10,9 nel settore privato (assicurati). L’Inps inoltre può effettuare controlli, su richiesta del datore di lavoro, anche per lavoratori privati non assicurati (3,7 milioni) e per lavoratori pubblici non appartenenti al Polo unico (0,6 milioni).

NUMERO DEI GIORNI DI MALATTIA – All’aumento del numero dei certificati nel settore privato corrisponde un aumento più che proporzionale del numero dei giorni di malattia (+3,9%) mentre nel settore pubblico, all’aumento del numero dei certificati, corrisponde un incremento meno che proporzionale dei giorni di malattia (+0,7%). In termini relativi, la percentuale dei lavoratori con almeno un giorno di malattia sul totale dei lavoratori rimane stabile al 27% nel settore pubblico mentre nel settore privato, la percentuale scende dal 19% del 2017 al 18% del 2018.