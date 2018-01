INPS, cassa integrazione scende ai minimi dal 2008

(Teleborsa) – Nel mese di dicembre, sono state autorizzate dall’INPS, 19,8 milioni di ore di cassa integrazione alle aziende, con un calo del 30,1% su novembre e del 47,6% rispetto a dicembre 2016.

E’ quanto emerge dagli Osservatori statistici dell’INPS, secondo cui nel periodo gennaio-dicembre 2017 le ore di cassa integrazione chieste sono state 351 milioni con un calo del 39,3% sul 2016 (le ore erano più di 579 milioni), il dato minimo dal 2008.

Tra gennaio e ottobre il “tiraggio”, ovvero l’utilizzo effettivo delle ore di cassa integrazione è sceso al 33,6%. Su 302,7 milioni di ore autorizzate ne sono state effettivamente usate solo 101,7 milioni.

Pensioni: le nuove erogate nel 2017 a 1.039 euro.

L’INPS ha inoltre aggiornato, all’intero anno 2017, l’osservatorio sul monitoraggio trimestrale dei flussi di pensionamento: le nuove pensioni sono state 516.706 con un aumento del 6,3% sul 2016. Sempre nel 2017, i requisiti per l’accesso alle pensioni sono “rimasti immutati” sul 2016, anno che invece aveva visto l’aumento di 4 mesi per l’aspettativa di vita oltre a quello per le donne.

Le pensioni di vecchiaia sono state 155.592 mentre quelle anticipate sono state 140.193. Sono diminuite le pensioni di invalidità (41.432) e ai superstiti liquidate nell’anno.