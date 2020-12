INPS, accordo con Comune di Seregno per vendita ex casa di cura Santa Maria Maggiore

editato in: da

(Teleborsa) – L’Inps ha concluso gli accordi preliminari per la vendita al Comune di Seregno dell’ex casa di cura Santa Maria Maggiore. Un’operazione – spiega l’Inps in una nota – che va incontro alle esigenze della comunità locale e consente l’utilizzo a fini sociali di una struttura ormai in disuso.

L’immobile, oggetto di interesse dell’amministrazione comunale, ha una superficie di circa 4.800 mq e un valore di vendita, secondo la perizia dell’Agenzia delle Entrate, di 332mila euro.

L’Istituto, nell’ambito del suo programma di dismissioni e valorizzazioni immobiliari, vuole ampliare ed accelerare tale piano, anche per rispondere alle esigenze sociali ed economiche dei territori, oggi aggravate dalla pandemia.

“Siamo lieti – ha commentato il direttore della Direzione Centrale Patrimonio e Investimenti dell’Inps, Diego De Felice – di essere giunti a questo traguardo, anche grazie al confronto sereno e costruttivo con il sindaco di Seregno e tutta l’amministrazione comunale, che risolve un’annosa e articolata questione relativa al complesso immobiliare ex casa di cura Santa Maria Maggiore. È un esempio di come l’Istituto intende promuovere al massimo tutte le iniziative, per risolvere l’impossibilità di utilizzo di alcune proprietà immobiliari”.