Inps: 3 milioni di domande per bonus 600 euro

editato in: da

(Teleborsa) – Quasi 3,5 milioni di domande per più di 6,8 milioni di beneficiari. Sono i numeri delle richieste di prestazioni Inps previste dal decreto Cura Italia che sono pervenute finora all’istituto previdenziale. Il dato – aggiornato alle 12 di lunedì 6 aprile – è stato comunicato dalla stessa Inps che segnala come solo per l’indennità da 600 euro siano arrivate 3.058.726 domande.

All’Istituto presentate anche poco più di 138mila domande per la cassa integrazione ordinaria per 2.225.971 beneficiari. Disponibili anche i numeri relativi alle domande degli altri servizi: per i congedi parentali le richieste sono state 190.243 mentre per il bonus baby sitting le domande sono state 31.480. Infine, per l’assegno ordinario sono giunte 73.700 domande per 1,3 milioni di beneficiari.