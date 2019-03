Innovazione, 90% aziende mantiene lavoro nonostante automazione

editato in: da

(Teleborsa) – Il 90% delle imprese intende mantenere o incrementare il livello di occupazione nonostante l’utilizzo dei robot. È quanto si evince dalla ricerca “Humans Wanted: Robots Need You“, presentata nella giornata del 6 marzo a Milano, in occasione del lancio di Assessment Lab, laboratorio scientifico creato da ManpowerGroup per utilizzare al meglio la tecnologia nella valutazione degli individui.

La ricerca, secondo l’AD di ManpowerGroup Riccardo Barberis, ha sottolineato come il tema non sia quello legato alla sostituzione delle persone da parte dei robot, bensì di quelle che sono le competenze necessarie a seguire l’innovazione. L’innovazione tecnologica, ha continuato Barberis, rappresenta anzitutto una rivoluzione umana. “Noi sappiamo – ha concluso l’Amministratore Delegato – che usando metodi scientifici, come oggi la tecnologia di assessment permette, la probabilità di scegliere la persona giusta per il ruolo giusto passa dal 50 all’80%. Su questo vogliamo investire perché pensiamo sia importante sia per le persone sia per le aziende”.

Lo studio, inoltre, ha evidenziato come la trasformazione e lo sviluppo delle competenze siano il vero nodo da sciogliere. In funzione di questo, infatti, l’84% delle aziende sta pianificando di aggiornare le competenze del proprio personale dipendente nel 2020. Nel 2011, la quota delle aziende decise ad effettuare un rinnovamento era ferma al 21%.