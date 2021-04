Innovative-RFK, CdA approva bilancio 2020

editato in: da

(Teleborsa) – Il Consiglio di Amministrazione della società innovative-RFK ha approvato il progetto di bilancio per l’esercizio chiuso al 31.12.2020 che evidenzia un fatturato di circa 32 milioni di euro (+22%) ed un risultato negativo di -274.885.

La principale componente che ha inciso sul risultato – spiega la società in una nota – deriva dai limiti alla distribuzione dei dividendi da parte delle società partecipate a causa delle normative COVID che nel 2019 avevano contribuito con un saldo positivo della componente finanziaria per 238.615,00 euro.



Il Consiglio ha deliberato di convocare l’Assemblea ordinaria degli azionisti in prima convocazione il 20.5.2021 ed in seconda convocazione il 27.5.2021, chiamata a deliberare, sull’approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020, comprensivo della Relazione sulla gestione dell’Organo Amministrativo, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione, e sulla nomina dei componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del relativo numero, durata in carica oltre che determinazione del relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti.