Innovation for Energy: ENI è main partner di Maker Faire, quarto anno consecutivo

(Teleborsa) – ENI, per il quarto anno consecutivo, è main partner dell’iniziativa “Maker Faire – The European Edition” che si terrà a Roma dal 1° al 3 dicembre presso gli spazi della Nuova Fiera di Roma.

Maker Faire è la più grande celebrazione annuale del cosiddetto “Maker Movement”, un evento dedicato a tutta la famiglia dei maker che mette al centro creatività e inventiva nel mondo dell’ICT, della robotica e dell’automazione.

In questa occasione gli innovatori del terzo millennio presentano i progetti a cui stanno lavorando e condividono il sapere tecnologico e artigiano legato al mondo hi-tech. Il movimento dei maker si basa sulla riutilizzazione e condivisione dei risultati, sulla creatività e sull’innovazione.

Nello spazio espositivo di ENI Innovation for Energy viene mostrato al pubblico della fiera l’applicazione di tecnologie digitali innovative per l’addestramento del personale e le loro possibili evoluzioni nell’ambito di salute e sicurezza dei lavoratori e per la gestione impianti.

Sono due le tematiche principali dello spazio ENI.

La prima è l’OTS – Operator Training Simulator. Questo sistema è già oggi disponibile in ENI e permette di addestrare gli operatori d’impianto in maniera immersiva e collaborativa. Le persone indossano caschetti 3D ad alta risoluzione che simulano il contesto industriale per apprendere le procedure operative di gestione degli impianti e delle eventuali situazioni critiche.

La seconda tematica è Augmented Health and Safety (Salute e Sicurezza Aumentate). Uno spazio mostra le possibili evoluzioni future sull’innovazione tecnologica e la digitalizzazione in ambito salute e sicurezza dei lavoratori, mediante la presentazione di alcuni prototipi realizzati in collaborazione con il Massachusetts Institute of Technology (MIT), nell’ambito del progetto “Augmented Health and Safety” Eni-MIT Design Lab, parte della più ampia MIT Energy Initiative (MITEI). Anche in questo caso, oltre a poter osservare da vicino i prototipi realizzati, approfondendone i contenuti di innovazione su tavoli touch interattivi, sarà possibile vivere in prima persona esperienze di Virtual Reality (VR) e di Augmented Reality (AR) nella guida di droni e nelle attività di un operatore di impianti industriali.