Innovatec, siglati contratti riqualificazione energetica per alri 3,7 milioni euro

(Teleborsa) – Innovatec, in relazione al Progetto HOUSE VERDE, rende noto che la controllata Innovatec Power ha sottoscritto con famiglie e condomini nuovi contratti per 75 unità abitative, per interventi di riqualificazione energetica che usufruiscono dell’incentivo Superbonus 110%. Il valore complessivo è di 3,7 milioni.

Tali contratti vanno ad aggiungersi a quelli già sottoscritti agli inizi di settembre, per un controvalore di 3 milioni, totalizzando un valore complessivo di contratti pari a 6,7 milioni, afferenti a 135 unità abitative.

Gli accordi preliminari sottoscritti tra le parti prevedono l’affidamento ad Innovatec Power dei lavori di riqualificazione energetica sugli immobili contrattualizzati. Si prevede l’ultimazione delle commesse entro il primo semestre 2021, con ricavi in larga parte di competenza dello stesso esercizio.

Innovatec ha deciso di investire sensibilmente in questo progetto, creando un team di lavoro ad hoc, costituito da commerciali dedicati su tutto il territorio italiano e da decine di tecnici specializzati per i cantieri: già dal primo mese di settembre si evidenziano i primi positivi risultati con un raddoppio dei contratti in sole due settimane.