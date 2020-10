Innovatec, nuovi contratti per riqualificazione 206 unità abitative

editato in: da

(Teleborsa) – Innovatec, società quotata sul mercato AIM Italia, rende noto che a seguito del lancio del Progetto HOUSE VERDE, la controllata Innovatec Power ha sottoscritto con famiglie e condomini nuovi contratti per 206 unità abitative per la riqualificazione energetica che usufruisce dell’ecobonus 110%, per un valore complessivo di circa 10,35 milioni di euro.

Tali contratti vanno ad aggiungersi a quelli già sottoscritti per un controvalore di 6,7 milioni di euro, totalizzando un numero complessivo

di contratti per 340 unità abitative per un valore di circa 17 milioni di euro.

Gli accordi preliminari sottoscritti tra le parti prevedono l’affidamento ad Innovatec Power dei lavori di riqualificazione energetica sugli immobili contrattualizzati.

Innovatec stima l’ultimazione delle sopracitate commesse entro il corso del primo semestre 2021 con ricavi in larga parte di competenza dello stesso esercizio.