Innovatec, commessa da AromataGroup per impianti fotovoltaici

(Teleborsa) – Innovatec rende noto che AromataGroup, società specializzata nella produzione di aromi e coloranti nel settore alimentare, ha scelto la controllata Innovatec Power come partner per il processo di accompagnamento strategico verso l’integrazione della sostenibilità nel proprio business.

L’Accordo sottoscritto prevede che Innovatec Power realizzi per AromataGroup un intervento di riqualificazione energetica negli stabilimenti industriali di Gessate (MI) e Concorezzo (MB) al fine di favorire un percorso di riduzione dei costi energetici e di abbattimento delle emissioni di gas climalteranti dei siti. In particolare Innovatec Power si occuperà della progettazione esecutiva, fornitura, trasporto, posa in opera e realizzazione di tutte le opere funzionali all’installazione e all’esercizio dei seguenti impianti: un impianto fotovoltaico di potenza pari a 168 kWp; un impianto fotovoltaico di potenza pari a 167 kWp.

L’Accordo prevede un corrispettivo di Euro 534.000, di cui Euro 367.000 per la realizzazione degli Impianti ed Euro 167.000 per la manutenzione venticinquennale degli stessi. La commessa verrà completata entro il corso del primo semestre 2021.

(Foto: American Public Power Association on Unsplash)