Innotrans 2018, l’impegno di RFI per la sostenibilità

(Teleborsa) – Rete Ferroviaria Italiana (RFI), società del Gruppo Ferrovie dello Stato, ha partecipato alla tavola rotonda sulle Infrastrutture Sostenibili che si è tenuta oggi a Berlino nel corso di InnoTrans 2018, Fiera internazionale dedicata al trasporto ferroviario.

Al centro del dibattito il trasporto sostenibile, una delle leve strategiche che indirizzano lo sviluppo delle attività di RFI, che gestisce la rete ferroviaria nazionale garantendo il controllo in sicurezza della circolazione, la realizzazione e la manutenzione dell’infrastruttura.

In virtù di quanto condiviso a livello europeo attraverso il Libro Bianco dei Trasporti, RFI è impegnata nel trasferire una quota importante del traffico merci su ferro, scongiurando altre modalità di trasporto più inquinanti e stimolando l’utilizzo di fonti energetiche a basso impatto ambientale. Ogni anno, la società che gestisce l’infrastruttura lavora per migliorare tanto gli indicatori legati al consumo di energia quanto le emissioni in atmosfera di CO2.

“L’impegno di RFI – ha ricordato Claudia Cattani, Presidente di Rete Ferroviaria Italiana – si declina attraverso progetti e programmi diversificati, definiti nell’ambito di una specifica Politica ambientale. Un importante contributo è dato nel campo dell’efficientamento ambientale dei processi industriali, in termini di consumo delle risorse e della gestione degli impatti, strettamente legati al tema del riscaldamento globale”.