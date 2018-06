Inmarsat precipita a Londra: Eutelsat non è interessata

editato in: da

(Teleborsa) – Giornata “no” sulla piazza di Londra per le azioni Inmarsat, che stanno accusando una perdita del 10% circa sui valori precedenti.

A scatenare le vendite la smentita da parte di Eutelstat Communication di un’eventuale acquisizione, solo un giorno dopo aver confermato che stava valutando una possibile offerta per l’operatore satellite rivale. La società – si leggeva nella nota – “prende atto della recente speculazione e conferma che sta attualmente valutando una possibile offerta per Inmarsat”, anche se “non può esserci certezza che nessuna offerta sarà fatta, né riguardo ai termini di alcuna offerta”.

Oggi, martedì 26 giugno 2018, Eutelsat ha dichiarato che non intende presentare un’offerta per Inmarsat, una decisione che resterà valida per sei mesi secondo le norme stabilite dal gruppo britannico sulle acquisizioni e fusioni.