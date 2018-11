INIT riceve il premio per la sicurezza aziendale dalla canadese Urban Transit Association

editato in: da

(Teleborsa) – Il Canadian Urban Transit Association (CUTA) ha assegnato a INIT Innovations Transportation, Inc., filiale nordamericana di INIT, Corporate Award for Safety and Security nella categoria Strategia di adattamento al clima. INIT è stata premiata al Fall Conference & Transit Show di CUTA a Toronto, per la consegna della suite di applicazioni per la sicurezza dei driver alla York Region Transit (YRT). L’applicazione prevede una soluzione end-to-end che migliora le inefficienze di utilizzo del veicolo come frenata brusca, accelerazione rapida, eccesso di velocità e sterzata improvvisa.



Il programma di supporto per i conducenti di YRT è iniziato nel 2017 con lo sviluppo, il collaudo e il lancio del sistema di assistenza alla guida e al sistema di guida dei veicoli di INIT su tutti i nuovi veicoli YRT. Dall’introduzione iniziale delle officine nel mese di dicembre 2017, vi è stata una riduzione media del 50% del consumo di veicoli non sicuri e antieconomici. Allo stesso modo è diminuito il tempo di inattività totale durante il servizio.

YRT ha realizzato ulteriori vantaggi tra cui riduzione del consumo di carburante, costi di manutenzione e impatti acustici.