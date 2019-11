Ingenico al Salone dei Pagamenti 2019

editato in: da

Qual è il futuro dei pagamenti elettronici? Come si stanno muovendo le aziende del settore? Quali soluzioni innovative propongono?

Se ne è parlato al Salone dei Pagamenti di Milano, svoltosi dal 6 all’8 novembre scorsi presso il MiCo (Milano Congressi). L’evento ha da sempre l’obiettivo di stimolare il confronto e la conoscenza sul panorama attuale e futuro dei pagamenti, in modo da renderli sempre più sicuri e diffusi. Tra le aziende protagoniste, anche Ingenico Italia. La società è tra i leader di settore e propone svariate soluzioni di pagamento per i punti vendita che desiderano digitalizzare e semplificare l’esperienza d’acquisto dei propri clienti.

Ingenico Italia e il futuro dei pagamenti elettronici

Ingenico Group conta circa 8.000 dipendenti e ben 88 consociate in tutto il mondo, tra cui una in Italia. La società è quotata alla Borsa di Parigi e nel 2018 ha registrato un fatturato di 2,5 mila miliardi di euro (Fonte: sito ufficiale Ingenico).

Il motivo di tanto successo? È riuscita negli anni a rinnovarsi e offrire soluzioni all’avanguardia, capaci di rispondere ai bisogni reali del settore retail. Forte della sua esperienza, propone oggi tanti strumenti per i professionisti del settore: dai POS ai terminali di ultima generazione, inclusi quelli che permettono di effettuare diverse operazioni dallo stesso device.

L’azienda ha portato la sua esperienza al Salone dei Pagamenti, dove Ingenico ha presentato novità e iniziative. Tra queste spiccano i terminali full-android e i nuovi dispositivi “unattended”, moduli integrabili all’interno di chioschi, stazioni self-service e distributori automatici. Tutte le soluzioni Ingenico permettono di pagare ovunque e senza bisogno di contanti: dagli esercizi commerciali ai mezzi di traporto pubblico, fino alla pubblica amministrazione e sono ideali nelle smart city.

Gli appuntamenti di Ingenico al Salone dei Pagamenti sono stati tanti, a partire dallo stand nell’area espositiva che ha raccolto l’interesse verso i nuovi device esposti ed è stata occasione di incontro con clienti e partner.

Nel palinsesto dei convegni, inoltre, molti appuntamenti hanno visto protagonista la società e i suoi manager : dal workshop Ingenico “Do you speak smart-payments?” del primo giorno, realizzato in collaborazione di alcuni partner (Paytipper, Fortech e Valitor) che collaborano attivamente con l’azienda e che hanno sviluppato applicazioni proprie su terminali Ingenico in diversi ambiti, dal pagamento di multe e servizi nella PA, alla gestione della fattura elettronica nel Petrol, all’apertura in nuovi contesti nel rispetto delle normative di sicurezza PSD2, con qualche accenno ai pagamenti internazionali.

Oltre a presenziare il workshop, Dario Scacchetti, Amministratore Delegato di Ingenico Italia (in Ingenico Italia da Gennaio e al comando da settembre 2019), ha parlato di innovazione e città intelligenti all’interno del panel “Pagamenti e smart city platform: vivere l’innovazione quotidiana” che ha visto presenti molti player del settore, coinvolti nello sviluppo di soluzioni e servizi sempre più smart.

Grande interesse anche per l’intervento di Vincenzo Romeo, Innovation & Business Development Director di Ingenico Italia, che ha parlato di omnichannel e user-experience all’interno della sessione “Il negozio del futuro, fra fisico e e-commerce”.

Foto video e ulteriori dettagli sull’evento sono disponibili direttamente sul sito: Salone dei Pagamenti.