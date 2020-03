Ingegneria, Architettura e Design: PoliMi nella top20 mondiale

editato in: da

(Teleborsa) – Il Politecnico di Milano è tra i primi 20 atenei al mondo della categoria engineering & technology, secondo il QS World University Rankings by Subject 2020. Per Architettura dall’11esimo posto dell’anno scorso l’ateneo è passato al settimo mentre si conferma in sesta posizione in Design.



“In questi giorni in cui il Paese è messo alla prova da un’emergenza sanitaria di portata globale, in un momento in cui la sua immagine subisce contraccolpi a livello internazionale, questo risultato serve a ricordare qual è il nostro valore. Da qui dobbiamo ripartire, da segnali positivi che ci permettono di riaffermare le nostre capacità, la nostra credibilità e la nostra reputazione su larga scala – commenta il Rettore, Ferruccio Resta – Troppo spesso sentiamo di rotte aree per l’Italia chiuse, di aziende che non riescono a mandare i loro prodotti nei mercati internazionali, di studenti italiani messi in quarantena e di ragazzi stranieri che temono di venire in Italia. Non lasciamo spazio alla paura e alla diffidenza, ricordiamo chi siamo”.