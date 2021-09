Infrastrutture sostenibili, Gorno Tempini (CDP): “Cruciale il ruolo della cooperazione”

(Teleborsa) – “CDP contribuisce in modo concreto alla creazione di infrastrutture di qualità e sostenibili, perché crediamo che infrastrutture migliori contribuiranno alla ripresa economica stabile e duratura e per raggiungere il target di crescita del 6% quest’anno”. E’ quanto affermato da Giovanni Gorno Tempini, Presidente di Cassa Depositi e Prestiti nell’intervento di apertura della D20-LTIC High-Level International Conference.

Il Presidente del CDP ha ricordato che servono infrastrutture in grado di proiettarci nel futuro, di realizzare la transizione energetica e gli obiettivi della carbon neutrality, al centro dell’agenda politica di molti paesi. A questo proposito ha citato le stime della banca mondiale, secondo cui ogni dollaro investito in infrastrutture sostenibili genera 4 dollari di beneficio per l’economia.

Gorno Tempini ha voluto porre l’accento sul coinvolgimento dei privati, ricordando l’importante ruolo della cooperazione nella realizzazione di investimenti per le infrastrutture del futuro.