Infrastrutture, MIT: via libera a 455 milioni per manutenzione strade

(Teleborsa) – Approvato in conferenza Stato-città ed autonomie locali il decreto che rende disponibili a Province e Città Metropolitane delle Regioni a Statuto Ordinario e delle Regioni Sardegna e Sicilia, circa 455 milioni di euro “per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria, da utilizzarsi dal 2019 al 2033″.

Lo rende noto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) spiegando che già entro giugno verrà erogato il 50% delle risorse in acconto, reperite nel bilancio del Ministero sul Fondo investimenti 2019: “una iniezione di liquidità che servirà a sostenere le casse degli enti locali per un settore importante che riguarda la sicurezza dei cittadini e, più in generale, del territorio”.

In particolare, la città metropolitana di Roma potrà beneficiare di una somma aggiuntiva di 4 milioni di euro da ripartirsi nelle annualità dal 2020 al 2023.