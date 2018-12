Infrastrutture, intesa su fondi per sviluppo da parte degli enti locali

editato in: da

(Teleborsa) – Raggiunto l’accordo, in Conferenza Unificata, su due decreti che stanziano 200 milioni di euro per la progettazione, su più anni, di infrastrutture da parte degli enti locali.

A darne notizia, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti attraverso una nota, in cui si legge “Con il decreto di riparto del Fondo per la progettazione di fattibilita’ delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, vengono destinati 110 milioni dal 2018 al 2020 ai progetti di fattibilità di piani urbani per la mobilità sostenibile (Pums) e a progetti relativi a opere portuali“.

Il decreto ministeriale, inoltre, ripartisce ulteriori 90 milioni di euro in tre anni (30 milioni all’anno per il triennio 2018-2020) per il cofinanziamento della redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica e la redazione dei progetti definitivi relativi alla messa in sicurezza degli edifici e delle strutture pubbliche, con priorità agli edifici e alle strutture scolastiche.