Infrastrutture digitali e servizi cloud, MiSE: ultimi giorni per progetti

(Teleborsa) – Le imprese possono manifestare il proprio interesse a partecipare alla costruzione di un IPCEI (Importante Progetto di Interesse Comune Europeo) nella catena strategica del valore delle infrastrutture digitali e dei servizi cloud. Lo comunica il MiSE sottolineando che i progetti potranno essere presentati entro il 14 maggio.

L’IPCEI andrà realizzato nell’ambito delle iniziative promosse dal Ministero dello sviluppo economico, in raccordo con il Ministero per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, con gli Stati membri della Ue e la Commissione europea.

Le imprese interessate potranno presentare progetti altamente innovativi in ambito digitale, e in particolare relativi alle infrastrutture digitali e servizi cloud, al fine di promuovere investimenti in Italia in grado di sviluppare nuove tecnologie o prodotti associati alle seguenti applicazioni: protezione dei dati ; cybersecurity ; smart mobility; efficienza energetica e sostenibilità ambientale; industria 4.0; aerospazio; salute.