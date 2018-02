Infrastrutture, Delrio: “Piano opere serio, legalità indispensabile”

(Teleborsa) – A pochissimi giorni dalle elezioni del 4 marzo si torna a parlare di infrastrutture ed opere necessarie per l’economia italiana, anche se con orizzonte temporale lunghissimo, con particolare riguardo alle tematiche relative alla pianificazione.

Il Ministro dei Trasporti, Graziano Delrio, nel suo intervento al convegno #Connectivity, organizzato dai sindacati di settore Fillea e Filt per fare il punto sul piano Connettere l’Italia, ha affermato che occorre “essere seri nel realizzare un piano strategico delle opere” ed ha aggiunto che il focus è sulle “opere utili per il Paese e non per rendiconto di pochi”.

Delrio ha poi messo il punto sulla “legalità”, affermando che “la strada della legalità è l’unica percorribile” e che spesso “mancano garanzie di mantenimento delle pianificazioni che si fanno”.