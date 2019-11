Infrastrutture, De Micheli: “Intervento su sicurezza ha orizzonte 5 anni”

editato in: da

(Teleborsa) – Occorrono 5 anni per portare avanti qualunque progetto infrastrutturale. Lo ha chiarito oggi il Ministro Paola De Micheli, in occasione della 74esima conferenza del traffico e della circolazione.

“Ogni nostra azione sulle infrastrutture sarà orientata alla manutenzione straordinaria finalizzata alla sicurezza, ma si tratta di un piano che ha uno sviluppo temporale di 5 anni“, ha affermato il Ministro, premettendo che la sicurezza è stata per troppo tempo trascurata in Italia e non può sparire adesso “schioccando le dita”.

“Se poi vogliamo mettere bandierine, io sono una ragazza di campagna e le bandierine le so mettere anche io, ma le cose vanno fatte con serietà”, ha precisato De Micheli, in riferimento al rispetto delle tempistiche e dei target dei progetti.

(Foto: Michal Pech on Unsplash)