Infrastrutture, CNEL fornirà supporto “tecnico” per analisi su sicurezza

(Teleborsa) – Il CNEL mette a disposizione le sue competenze per risolvere la spinosa questione della sicurezza delle infrastrutture in Italia. E’ quanto annuncia in un telegramma indirizzato al sindaco di Genova, Marco Bucci, il Presidente del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro, Tiziano Treu, esprimendo cordoglio per la tragedia e porgendo le più sentite condoglianze alle famiglie delle vittime del disastro di Genova.

“Il Consiglio, nell’ambito della sua attività istituzionale e con il contributo degli accademici, delle parti sociali e delle associazioni che lo compongono, supporterà l’approfondimento tecnico delle questioni connesse alla sicurezza delle infrastrutture del nostro Paese, fornendo osservazioni e analisi utili ai processi decisionali che si renderanno necessari da parte delle istituzioni”, assicura il presidente Treu.