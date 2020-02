Infrastrutture, Accredia certifica Organismo Ispezione ANAS

editato in: da

(Teleborsa) – Dopo aver ottenuto l’accreditamento previsto per legge, relativo alla verifica dei progetti, Anas (Società del Gruppo Fs Italiane) è stata certificata da Accredia – l’ente unico di accreditamento designato dal Governo italiano – per il “Controllo Tecnico” sulla realizzazione delle opere.

Tale certificazione – spiega Anas in una nota – consentirà all‘Organismo di Ispezione Anas di effettuare, su base volontaria, un’attività di supporto alle altre funzioni aziendali nel corso della realizzazione delle opere. In particolare, l’Organismo di Ispezione potrà supportare il collaudatore o qualunque altra funzione di garanzia della tutela aziendale, grazie al riconoscimento ottenuto sull’utilizzo di processi standardizzati di controllo, sul carattere di imparzialità e di indipendenza.

Un traguardo che per Anas rappresenta “un ulteriore passo avanti verso il miglioramento e trasparenza dei processi che attengono alla realizzazione delle opere”.