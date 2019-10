Inflazione Italia in frenata a settembre e sui minimi da novembre 2016

editato in: da

(Teleborsa) – Si conferma debole l’inflazione italiana a settembre. E’ quanto rileva l’ISTAT, indicando che la dinamica dei prezzi si posiziona così al livello più basso da novembre 2016. Nel mese di settembre 2019, i prezzi al consumo sono scesi dello 0,6% su base mensile e registrano un aumento dello 0,3% su base annua, al di sotto della stima preliminare (+0,4%) ed in lieve rallentamento rispetto ad agosto (+0,4%).

Sebbene questo andamento sia dovuto prevalentemente a componenti maggiormente volatili (carburanti, trasporti aerei, alimentari non lavorati), l’inflazione di fondo rimane di poco superiore al mezzo punto percentuale, pur con una lieve accelerazione a +0,6% da +0,5%, mentre quella al netto dei soli beni energetici rimane stabile a +0,6%.

La diminuzione su base congiunturale dei prezzi è dovuta essenzialmente al calo dei Servizi relativi ai trasporti (-6,1%), per lo più ascrivibile a fattori stagionali, soprattutto per il trasporto aereo e marittimo.

La leggera decelerazione dell’inflazione è dovuta principalmente all’ampliarsi della flessione dei prezzi dei Beni energetici non regolamentati (da -1% a -2,6%) e al rallentamento della crescita di quelli dei Servizi relativi ai trasporti (da +1,7% a +0,4%) ed in misura minore dei prezzi dei Beni alimentari non lavorati (da +1,5% a +1,1%); allungano, invece, i prezzi dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (da +1% a +1,4%) e registrano un calo meno marcato quelli dei Beni durevoli (da -1,2% a -0,8%).

L’inflazione decelera per i beni (da una variazione tendenziale nulla a -0,2%), mentre accelera per i servizi (da +0,8% a +0,9%); il differenziale inflazionistico rimane positivo e pari a +1,1 punti percentuali (era +0,8 ad agosto).

L’inflazione acquisita per il 2019 è +0,6% sia per l’indice generale che per la componente di fondo.

Scende anche il costo del carrello della spesa. Sia i prezzi dei Beni alimentari, per la cura della casa e della persona sia quelli dei prodotti ad alta frequenza d’acquisto registrano una crescita dello 0,4% (da +0,7% del mese precedente), prossima, in entrambi i casi, a quella riferita all’intero paniere.

L’indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) aumenta dell’1,4% su base mensile, a causa della fine dei saldi estivi di cui il NIC non tiene conto, e dello 0,2% su base annua (da +0,5% del mese precedente); la stima preliminare era +0,3%.