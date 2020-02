Inflazione, Federdistribuzione: lieve rialzo ma dinamica ancora debole

editato in: da

(Teleborsa) – Arriva il commento di Federdistribuzione ai dati provvisori per il mese di gennaio diffusi oggi dall’Istat che registrano un tasso complessivo d’inflazione pari al +0,6% rispetto allo stesso mese del 2019. “Il 2020 si apre come si è chiuso il 2019: con una lieve variazione al rialzo del tasso di inflazione rispetto agli ultimi mesi dello scorso anno – commenta il Presidente Claudio Gradara. Si tratta tuttavia di valori ancora modesti, ben al di sotto della media della zona euro”.

“Anche allargando l’analisi alla componente di fondo dell’inflazione riscontriamo una dinamica flebile – aggiunge Gradara -, con un tasso che, al netto degli energetici e degli alimentari freschi, si porta solo a +0,8%” sottolineando che “i primi segnali dell’anno sull’inflazione e gli ultimi dati Istat su PIL e dinamica della domanda interna confermano un quadro di stagnazione del paese, con una fragilità dei consumi”.

“I prossimi mesi – conclude il Presidente di Federdistribuzione – saranno fondamentali per individuare strategie e strumenti per immettere nuova fiducia al Sistema Paese. Occorre infatti sostenere nuovamente consumi e investimenti, elementi fondamentali per garantire una ripresa economica di ampio respiro”.

(Foto: Claire Wollen / Pixabay)