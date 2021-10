Infineon riporta cedola a livelli pre-pandemia e punta a investimenti +50%

(Teleborsa) – Ribasso scomposto per Infineon, che esibisce una perdita secca del 2,85% sui valori precedenti, allineandosi alla debolezza del mercato e nonostante abbia annunciato il ritorno della cedola ai livelli pre-pandemia.

Il Chief Financial Officer Sven Schneider ha dichiarato che il produttore tedesco di semiconduttori intende pagare un dividendo di 27 centesimi per azione per l’esercizio 2021 che si è chiuso a fine settembre. L’anno scorso il dividendo era stato ridotto a 22 centesimi per i possibili rischi derivanti dalla crisi del Covid-19.

Il colosso dei chip, inoltre, sta programmando un aumento del 50% degli investimenti per l’anno prossimo. In un comunicato diffuso prima dell’investor day del gruppo, Infineon ha annunciato che investirà circa 2,4 miliardi di euro nel 2022, rispetto a circa 1,6 miliardi di euro stanziati quest’anno.

Il trend della compagnia hi-tech tedesca mostra un andamento in sintonia con quello del DAX. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all’indice di riferimento.

Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell’area di supporto individuata a quota 34,18 Euro. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l’importante area di resistenza stimata a quota 35,29. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 36,39.