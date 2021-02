Industrie Chimiche Forestali, informativa sull’acquisto di azioni proprie

editato in: da

(Teleborsa) – Industrie Chimiche Forestali, nel periodo dal 05 Febbraio 2021 al 12 Febbraio 2021, ha acquistato complessive n. 11.400 azioni proprie (corrispondenti allo 0,158% del capitale sociale) ad un prezzo unitario medio di 5,77 euro per un controvalore complessivo pari a 65.785 euro.

Tali operazioni sono state realizzate nell’ambito dell’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie deliberata dall’Assemblea ordinaria dei Soci in data 29 aprile 2020.

L’ammontare complessivo delle azioni proprie detenute da Industrie Chimiche Forestali, a seguito degli acquisti comunicati, è di n. 200.200 azioni, pari al 2,78% del capitale sociale.

Si ricorda che l’autorizzazione deliberata dalla predetta Assemblea ordinaria dei Soci scadrà il 28 ottobre 2021.

Nel frattempo in Borsa la società leader in Italia nel settore dei tessuti per puntali e contrafforti, parte con un apprezzabile rialzo guadagnando l’1,29% sui valori precedenti.