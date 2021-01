Industria, UNC: “Italia nei guai”. Coldiretti: “Con flop Natale crolla alimentare”

editato in: da

(Teleborsa) – “Italia nei guai. Dopo il lieve recupero di ottobre, il nuovo lockdown di novembre rischia di radere definitivamente al suolo le nostre industrie. Non è tanto l’entità del calo congiunturale a preoccupare, essendo lieve, quanto il fatto che rischia di essere la classica goccia che fa traboccare il vaso, venendo dopo lo tsunami dei mesi passati”. Commenta così Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, idati resi noti oggi dall’Istat che vedono la produzione industriale a novembre scendere dell’1,4% sul mese precedente.

“Non solo la produzione è ancora inferiore del 3,5% rispetto a febbraio, ultimo mese pre-lockdown, e addirittura del 4,7% su gennaio, ultimo mese pre-pandemia, ma la cosa più allarmante – prosegue Dona – è che è addirittura inferiore del 5% rispetto al rimbalzo di agosto, ossia solo 3 mesi prima”.

Secondo lo studio dell’associazione di consumatori, i beni di consumo hanno un gap da recuperare del 9,8% su gennaio, 8,9% su febbraio e del 7% su agosto. Ma a crollare è anche la produzione alimentare che n Italia fa segnare un calo del 4% a novembre rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Un calo imputabile alla minor domanda per le tavole del Natale e Capodanno a causa del lockdown di ristoranti e agriturismi che hanno subito una perdita di circa 750 milioni solo per la cancellazione dei tradizionali pranzi e cenoni. Questo quanto emerge da un’analisi della Coldiretti sulla base dei dati Istat sulla produzione Industriale a novembre, dalla quale si evidenziano gli effetti del calo della domanda interna e delle esportazioni.

A pesare – rileva la Coldiretti – è stato, infatti, anche il calo dell’export agrolimentare a causa delle chiusure in tutte i continenti delle attività di ristorazione che hanno coinvolto anche quelle di cucina italiana, le quali rappresentano un importante mercato di sbocco della produzione Made in Italy. A subire un taglio del 30% nella spesa a tavola sono stati anche gli appuntamenti casalinghi lungo la Penisola che si sono svolti nel segno della sobrietà e del risparmio per – precisa la Coldiretti – le limitazioni negli spostamenti e alla presenza di ospiti. Durante le feste sono stati consumati comunque 67 milioni di chili tra pandori e panettoni, 63 milioni di bottiglie di spumante, 20mila tonnellate di pasta, 6 milioni di chili tra cotechini e zamponi e frutta secca, pane, carne, salumi, formaggi e dolci per un valore complessivo pari a 3,5 miliardi, solamente tra il pranzo di Natale e i cenoni della Vigilia e di Capodanno.