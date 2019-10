Industria Italia: ad agosto fatturato ancora in panne, ordinativi in altalena

editato in: da

(Teleborsa) – Indicazioni ancora negative dall’industria italiana nel mese di agosto. Stando ai dati Istat, ad agosto il fatturato è sceso in termini congiunturali dello 0,3%, proseguendo la dinamica negativa registrata nei due mesi precedenti. Gli ordinativi hanno invece registrato un incremento congiunturale dell’1,1%, mentre la media degli ultimi tre mesi registra una riduzione dell’1,6% sui tre precedenti e anche la variazione tendenziale del dato grezzo evidenzia una pesante diminuzione del 10% sul 2018.

Ad agosto – si legge nel commento ufficiale rilasciato dall’Istat – il fatturato dell’industria segna una flessione congiunturale sia su base mensile che su base trimestrale. Solo per la componente estera si registra una modesta crescita nel confronto degli ultimi tre mesi sui precedenti tre. Per l’indice degli ordinativi, la variazione congiunturale mensile risulta positiva in entrambi i mercati, mentre su base trimestrale al calo registrato per il mercato estero corrisponde un incremento pressoché trascurabile per il mercato interno. In termini tendenziali, la marcata variazione negativa degli ordinativi risente fortemente dell’andamento delle commesse provenienti dal mercato estero e, a livello settoriale, dal comparto degli altri mezzi di trasporto.