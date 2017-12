Industria, Istat: aumentano investimenti per protezione ambiente

(Teleborsa) – L’ambiente sta a cuore delle industrie italiane. Nel 2015 gli investimenti per la protezione dell’ambiente delle imprese industriali aumentano in misura significativa (+25,8% rispetto all’anno precedente), dopo aver fatto registrare consistenti flessioni per due anni consecutivi.

A rilevarlo l’Istat, segnalando che la crescita è risultata molto elevata per le grandi imprese (32,1%) e più contenuta per quelle di piccola e media dimensione (5,3%).

Sul totale degli investimenti fissi lordi delle imprese industriali, quelli per la protezione dell’ambiente incidono per il 4,1% (3,2% nel 2014) e per il 2,0% nell’industria manifatturiera (stabile rispetto al 2014)

Gli investimenti sono stati prevalentemente orientati verso impianti e attrezzature di tipo end-of-pipe (979 milioni di euro, +23,5% sul 2014) mentre è risultata di entità minore (426 milioni di euro) la spesa per impianti e attrezzature a tecnologia integrata che, tuttavia, aumenta di quasi un terzo rispetto all’anno precedente (+31,5%).

Più di un terzo della spesa (36,5%) è destinato alle attività di protezione e recupero del suolo e delle acque di falda e superficiali, all’abbattimento del rumore, alla protezione del paesaggio e protezione dalle radiazioni e alle attività di ricerca e sviluppo finalizzate alla protezione dell’ambiente.

Nell’industria manifatturiera la spesa maggiore è realizzata dai settori della fabbricazione di prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio (26,5%), della metallurgia (19,4%) e della fabbricazione di prodotti chimici (13,2%).