Industria Felix, Alfonso (Simest): “Impegno significativo per sostenere crescita PMI all’estero”

(Teleborsa) – Simest resta fortemente impegnata per la crescita dell PMI all’estero. Lo conferma Mauro Alfonso, Amministratore delegato di Simest, in occasione del 33° evento Premio Industria Felix – L’Italia che compete, alla terza edizione di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta che competono.

“L’intervento di Simest in queste tre regioni è stato significativo: negli ultimi tre anni abbiamo servito quasi 1.200 aziende nel reparto relativo alla finanza agevolata”, ha sottolineato l’Ad di Simest. “Per Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta – ha aggiunto – relativamente agli investimenti in equity all’estero, abbiamo operazioni in essere per quasi 50 milioni di euro. Con questo strumento accompagniamo nella crescita strutturale all’estero le aziende, prevalentemente le PMI e riteniamo che questa sia un’opportunità che nei prossimi anni possa essere molto utilmente sfruttata”.

All’evento digitale Industria Felix è stato presentata una inchiesta condotta su 55mila bilanci di società di capitali, di cui 40mila con sede legale in Piemonte, 14mila in Liguria e poco più di mille in Valle d’Aosta, condotta da Industria Felix Magazine, trimestrale diretto da Michele Montemurro in supplemento con Il Sole 24 Ore, in collaborazione con Cerved.

Il rapporto mette in evidenza che, già in fase pre-Covid, chimica e farmaceutica hanno trainato i settori in Piemonte, quanto a ROE positivo, mentre in Liguria e Valle d’Aosta aumentano fatturati e addetti.

Le 40mila società di capitali con sede legale in Piemonte hanno prodotto ricavi per 196 miliardi di euro con un calo dello 0,5%. In Liguria 14mila società hanno generato 46 miliardi di fatturato (+2,1%) con 164mila addetti (+3,8%), mentre in Valle d’Aosta poco più di 1.300 società hanno prodotto 4,3 miliardi di euro di fatturato (+1%) con 16mila addetti (+1,7%).

All’evento sono state premiate, sulla base di criteri oggettivi, le 62 aziende più performanti a livello gestionale, affidabili a livello finanziario e talvolta sostenibili delle tre regioni.