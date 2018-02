Industria e Innovazione, Scognamiglio scende sotto il 90%

(Teleborsa) – In seguito all’aumento di capitale, dal 26 gennaio 2018, Annamaria Scognamiglio possiede una partecipazione dell’88.95% nel gruppo Industria e Innovazione, detenuta a titolo di proprietà indiretta.

In precedenza, la principale azionista aveva in portafoglio una quota del 94,23% nella società attiva nel settore delle energie rinnovabili.

Lo si apprende dalle comunicazioni della Consob relative alle partecipazioni rilevanti.