Industria e Innovazione annuncia le date dell’aumento di capitale a pagamento

(Teleborsa) – Industria e Innovazione, in riferimento ai tre aumenti di capitale previsti dall’Accordo di Ristrutturazione del debito e deliberati dall’Assemblea del 29 giugno 2017, ha reso noti i dettagli e le date dell’aumento di capitale a pagamento da offrire in opzione agli azionisti.

L’aumento di capitale in denaro per un importo massimo di oltre 3 milioni di euro prevede l’emissione di 37.486.120 azioni ordinarie da offrirsi in opzione agli azionisti con garanzia, incondizionata ed irrevocabile, da parte di PLC Group di integrale sottoscrizione dell’eventuale parte inoptata. Il prezzo di emissione delle azioni è stato determinato in 0,0811 euro per azione (comprensivo di sovrapprezzo) e che il rapporto di opzione è stato determinato in 8 nuove azioni ordinarie ogni 5 azioni possedute.

L’offerta in opzione di 34.486.120 nuove azioni ordinarie, condizionata all’OK delle autorità competenti ed al via libera di Borsa italiana, dovrebbe partire il 29 dicembre 2017 per concludersi il 25 gennaio 2018. I diritti di opzione saranno negoziabili in Borsa dal 29 dicembre 2017 al 19 gennaio 2018.