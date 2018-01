Industria conciaria “green” con progetto UE coordinato da ENEA

(Teleborsa) – Rivoluzione in chiave “green” per l’industria conciaria grazie al progetto europeo LIFETAN coordinato dall’ENEA.

Sono stati messi a punto cinque prodotti ecosostenibili a base di scarti di origine naturale, che permetteranno di abbattere il carico inquinante della lavorazione dei pellami senza alterare la qualità della produzione.

In Europa l’industria conciaria è localizzata per il 70% in Italia e in Spagna ed è caratterizzata principalmente da piccole e medie imprese organizzate in distretti, in continua ricerca di innovazione per competere sul mercato globale.