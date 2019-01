Industria 4.0, la sfida è iniziata tra innovazione e cambiamento

editato in: da

(Teleborsa) Un intreccio, quello tra Scienza e Tecnologia, che apre a grandi opportunità e trasformazioni profonde: è questo lo scenario, affascinante, complesso e ricco di sfide, non solo per il mondo industriale ma per l’intera società, del nuovo modello produttivo della Quarta Rivoluzione Industriale. Industria 4.0

E proprio la quarta rivoluzione industriale è stato il tema centrale dell’incontro annuale del World Economic Forum (Wef) conclusa ieri a Davos in Svizzera.

2011 alla Fiera di Hannover, in Germania. Restiamo sempre in terra tedesca, dove l’anno fu istituito addirittura un gruppo di studio e di lavoro sotto la supervisione di Siegfried Dais, uno dei più rinomati ingegneri della multinazionale Bosch. Con lui diversi esponenti dell’ingegneria tedesca che nel 2013 presentarono il report finale del gruppo di lavoro. Cerchiamo intanto di capire di cosa stiamo parlando e quando il termine “Industria 4.0” fu usato per la prima volta: dobbiamo tornare indietro, fino al, in Germania. Restiamo sempre in terra tedesca, dove l’anno fu istituito addirittura un gruppo di studio e di lavoro sotto la supervisione diuno dei più rinomati ingegneri della multinazionale Bosch. Con lui diversi esponenti dell’ingegneria tedesca che nel 2013 presentarono il report finale del gruppo di lavoro.

L’Industria 4.0 – considerata una vera e propria rivoluzione industriale, dopo quelle del 1784 con la nascita della macchina a vapore, quella del 1870 con produzioni e consumi di massa attraverso l’uso sempre più diffuso dell’elettricità e quella del 1970 con la nascita dell’informatica – è un fenomeno ancora tutto da definire, del quale ancora non si riescono a delineare i contorni con chiarezza e precisione. Assolutamente, in via di divenire per quanto riguarda possibilità e opportunità ma anche problematiche da affrontare.

Proprio per questo al Wef si è cercato di dare una dimensione reale al tema, per provare a prevedere quali possono essere le problematiche e le soluzioni di questa globalizzazione 4.0. “Stiamo entrando in una quarta Rivoluzione industriale plasmata da tecnologie avanzate dove il mondo digitale e quello fisico-biologico si combinano per creare innovazioni a velocità e scala senza pari nella storia umana”: questo l’incipit durante la presentazione del main theme dell’evento.

“IMPIANTI FARO”, 2 ECCELLENZE ITALIANE – E proprio da Davos sono arrivate due sorprese per l’Italia: la Rold e la Divisione Farmaceutica Bayer di Garbagnate, infatti, sono le aziende del milanese scelte da McKinsey e World Economic Forum tra i 16 “impianti faro” dell‘Industria 4.0 mondiale.

La Rold, unica pmi a comparire nell’elenco si trova Cerro Maggiore e si occupa di meccanismi di chiusura per lavatrici e lavastoviglie. “Utilizza tecnologie di Industria 4.0, come smartwatch, prototipazione rapida e cruscotti digitali, che hanno contribuito a migliorare il fatturato tra il 7% e l’8%”.

Bayer Divisione Farmaceutica, invece, “Ha adottato soluzioni digitali e utilizzato i dati per migliorare significativamente la produttività”. In un momento di forte crescita dei volumi produttivi, ha utilizzato un “gemello digitale” (cioè un’immagine degli impianti frutto di sensori e dati) per migliorare il controllo qualità.