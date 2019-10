Industria 4.0, accordo Olivetti-Italtel per servizi e soluzioni IoT a imprese

editato in: da

(Teleborsa) – Olivetti, polo digitale del Gruppo TIM, e Italtel, società multinazionale dell’Information & Communication Technology parte del gruppo Exprivia, hanno siglato un Memorandum of Understanding per collaborare nel settore dell’Industria 4.0 e proporre servizi e soluzioni IoT in ambito Industriale.

L’obiettivo della partnership, informa una nota, è delineare una intesa operativa e industriale per costruire un portafoglio di soluzioni IoT integrato, frutto delle rispettive competenze, rivolto al mercato delle imprese italiane.

Le soluzioni IoT oggetto della collaborazione includeranno soluzioni sviluppate da ciascuna parte, fra le quali “Smart Factory 4.0″ di Olivetti e la suite “IndyMachine” di Italtel. La soluzione risultante dall’integrazione fra Italtel ed Olivetti consente di connettere in modo sicuro qualunque tipo di macchinario industriale ed interpretare i dati raccolti per analizzare e migliorare i processi produttivi, tramite l’uso di strumenti di monitoraggio, manutenzione predittiva, dialogo uomo-macchina, asset tracking, anche con l’ausilio della realtà aumentata per il “remote expert”, rafforzando così la sicurezza sul lavoro.

“Con la sua gamma di servizi, Olivetti ha l’obiettivo di essere protagonista nella trasformazione digitale – anche in ottica dell’evoluzione 5G – e trasferire i vantaggi dell’innovazione alle imprese del segmento industriale. Le soluzioni approntate, conseguenti alla consolidata esperienza in IoT e Data Analysis di Olivetti nell’ambito della raccolta dei dati sul campo e del loro trasporto sicuro nell’edge computing per la gestione/interpretazione, accrescono il proprio valore grazie all’integrazione con quelle dei partner consentendo di fornire ai clienti soluzioni “chiavi in mano” nella trasformazione dei processi produttivi”, commenta Ettore Spigno, CEO Olivetti.

“La nostra strategia è aiutare le imprese ad attuare efficacemente la trasformazione verso l’Industria 4.0 rinnovando strumenti e tecnologie e migliorando la produttività e quindi la competitività delle aziende nel loro settore di business – sottolinea Stefano Pileri, CEO di Italtel – abbiamo messo a punto una suite completa di soluzioni che operano secondo le logiche del 5G e che vanno dalla connettività degli impianti all’integrazione con i sistemi gestionali, allo sviluppo di processi personalizzati. Puntiamo a rendere più innovativa la nostra offerta per crescere nel mercato dell’Industry, dove abbiamo già all’attivo diversi progetti per grandi gruppi multinazionali”.

Le soluzioni utilizzeranno le piattaforme e la connettività di Olivetti e saranno completate da servizi diversi forniti in modo complementare dalle due aziende.