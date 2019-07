Indra, Leonardo e Thales per la condivisione delle informazioni dei centri di controllo

editato in: da

(Teleborsa) – Indra, Leonardo e Thales hanno condotto i primi test relativi al progetto SESAR 4DTM (Four Dimensions Trajectory Management), per consentire la condivisione delle informazioni sulle operazioni aeree in tempo reale da parte dei centri di controllo in Europa.

Attualmente infatti, quando un aereo decolla e deve attraversare i confini di diversi paesi, i controllori dell’aeroporto di destinazione non possono sempre accedere alle informazioni di volo complete e aggiornate. Indra, Leonardo e Thales, hanno sviluppato la soluzione di interoperabilità (IOP) che aiuterà a risolvere questo problema, consentendo a tutti i centri di controllo coinvolti nella gestione del volo di avere contemporaneamente la traiettoria completa, abilitando un migliore coordinamento e trasferimento tra i centri di traffico aereo e migliorando il flusso del traffico aereo in Europa.

I risultati dei test hanno mostrato la fattibilità di questo modo di condivisione delle informazioni, che aumenta la consapevolezza situazionale dei controlli e la fluidità nella gestione delle operazioni. Sono in previsione diversi sviluppi che permetteranno una visione uniforme del volo, che consentirà una programmazione e un’esecuzione più precise dei voli, riducendo il carico di lavoro e aumentando l’efficienza.

L’Europa ha uno degli spazi aerei più trafficati al mondo, con un’estensione di 11,5 milioni di km quadrati gestiti da 63 centri di controllo.