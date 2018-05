Indosuez Wealth Management annuncia le nomine strategiche in Italia

editato in: da

(Teleborsa) – A seguito del completamento dell’acquisizione di Banca Leonardo in Italia da parte di Credit Agricole, il Gruppo Indosuez Wealth Management annuncia la nomina di: Ariberto Fassati in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Banca Leonardo; Luca Caramaschi in qualità di Amministratore Delegato e Direttore Generale di Banca Leonardo; Bertrand de Margerie in qualità di Vice-direttore Generale di Banca Leonardo; Giovanni Bertino in qualità di Direttore Generale di CA Indosuez Wealth (Europe), Italy Branch, in sostituzione di Luca Caramaschi. Giovanni Bertino risponderà a Olivier Chatain, Amministratore Delegato di CA Indosuez Wealth (Europe).