India, tassi di interesse invariati al 4%

(Teleborsa) – La Reserve Bank of India (Rbi) ha lasciato invariati i tassi d’interesse repo al 4%. L’ultimo taglio risale allo scorso maggio quando la banca centrale decise di ridurre il costo del denaro di 40 punti in un meeting d’emergenza per cercare di contenere l’impatto sull’economia dell’epidemia di coronavirus. In precedenza i tassi erano stati abbassati di 75 punti base.

La decisione è stata presa all’unanimità ed in linea con le aspettative del mercato. I reverse repo sono stati confermati al 3,35% dopo un taglio di 25 punti base in aprile.