India, nasce Vodafone Idea che sarà operatore leader e resterà quotata in borsa

(Teleborsa) – Vodafone annuncia il completamento della fusione fra la controllata indiana Vodafone India e Idea Cellular. L’operazione porta alla nascita di una newco denominata Vodafone Idea, che sarà controllata congiuntamente da Vodafone e da Aditya Birla Group e resterà quotata con il nuovo nome sull’Indian stock exchanges.

Questa entità avrà la leadership in India nel settore telefonico, considerando i numeri congiunti dei due gruppi: fatturato per 585 miliardi di rupie (7,1 milairdi di euro) ed EBITDA a 107 miliardi di rupie (1,4 miliardi di euro). L’operazione genererà sinergie per 700 miliardi di rupie (8,5 miliardi di euro).

Il presidente del board di Vodafone Idea è Kumar Mangalam Birla, ma il management ha nominato quale CEO l’ex direttore operativo di Vodafone India, Balesh Sharma.