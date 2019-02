India, Banca Centrale taglia i tassi al 6,25%

editato in: da

(Teleborsa) – La Banca Centrale indiana allenta i cordoni della politica monetaria per dare una spinta all’economia. La Reserve Bank of India ha tagliato i tassi di interesse di un quarto di punto al 6,25% “in linea con l’obiettivo di raggiungere un livello di inflazione del 4% (più o meno il 2%) sostenendo al contempo la crescita”, come spiega un comunicato.

Sempre oggi l’Istituto centrale ha pubblicato la propria revisione bimensile sull’economia, preannunciando per il periodo 2019-2020 una crescita del PIL del 7,4%. Si tratta di un dato in accelerazione rispetto al 7,2% atteso nel presente anno fiscale (che in India termina a marzo).