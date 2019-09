India, a picco l’industria dell’auto ad agosto

editato in: da

(Teleborsa) – In India continua ad andare in caduta libera il comparto dell’auto.

Stando a quanto riferito dalla Siam, la società che raggruppa i produttori del Subcontinente, ad agosto il Paese ha subito una contrazione del 41% sui veicoli passeggeri a quattro ruote, toccando poco meno di 116 mila unità. Si tratta del il peggiore crollo di vendite mai registrato nelle statistiche e del quinto mese consecutivo in cui il settore vive un calo a due cifre.

La riduzione si è riversata in maniera determinante anche sui veicoli commerciali, che hanno chiuso il mese con un meno 38,7% a 52 mila unità.

Stesso trend negativo anche per il settore delle due ruote, nonostante sia un mezzo di trasporto molto utilizzato nel gigantesco Paese dell’Asia Meridionale. Moto e scooter hanno infatti sofferto, a a 1 milione 500 mila unità, un freno del 22% ad agosto.

Le cause di questo momento di congiuntura negativa per il settore delle auto indiane sono da ricercare nell’ondata di fallimenti di finanziarie e banche ombra, che assicuravano buona parte dei finanziamenti ai consumatori per l’acquisto di mezzi di trasporto a rate, oltre che nel drastico rallentamento dell’economia nazionale.