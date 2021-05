Indel B vende partecipazione in Guangdong Iceco per 11,5 milioni di euro

editato in: da

(Teleborsa) – Indel B, società quotata sull’MTA e attiva nel settore della refrigerazione mobile applicabile ai comparti automotive e leisure, ha perfezionato la cessione dell’intera partecipazione detenuta nel capitale sociale di Guangdong Iceco Enterprise, pari al 27,29% del capitale. Il ricavato della cessione sarà usato per supportare le strategie di crescita, in particolare la concentrazione delle attività produttive e commerciali in Italia, Europa e Nord America.

L’accordo prevede l’impegno da parte di Xinyu City YUANXING Enterprise Management Consulting Center, società di diritto cinese, ad acquistare l’intera partecipazione detenuta da Indel B nel capitale sociale di Guangdong Iceco per un corrispettivo complessivo pari a 90.000.000 RMB (corrispondenti a circa 11.500.000 euro al tasso di cambio odierno).

“La nostra presenza in Cina non era più da tempo strategica per il gruppo poiché stiamo concentrando sempre di più la nostra attività produttiva e commerciale in Italia, Europa e in Nord America, mercati sui quali stiamo consolidando sempre più la nostra presenza”, ha commentato Luca Bora, amministratore delegato di Indel B.

“In questa direzione vanno le ultime acquisizioni di Indel B attraverso la sua controllata Autoclima Spa con la recente acquisizione del 100% della società italiana S.E.A Srl e del 100% della società francese Electric Station Climatisation SA acquisita a Gennaio 2021 – ha aggiunto – Nella stessa direzione va pure la concentrazione di alcune produzioni nel nuovo stabilimento di Secchiano dove stiamo già realizzando alcune attività produttive che prima venivano fatte in Cina”.