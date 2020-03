Indel B prosegue il programma di buy-back

editato in: da

(Teleborsa) – Indel B, nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie comunicato al mercato in data 9 maggio 2019 e avviato in data 15

maggio 2019 sino ad un massimo di n. 100.000 azioni ordinarie, ha acquistato nel periodo compreso tra il 27 febbraio ed il 04 marzo 2020, complessive n. 2.850 azioni proprie (corrispondenti allo 0,049% del numero complessivo di azioni ordinarie), al prezzo medio ponderato di 18,0157 euro per un controvalore titoli complessivo pari a 51.344,65 euro.

A seguito delle suddette operazioni, la società detiene n. 86.450 azioni proprie.

Nel frattempo sul listino milanese è in forte ribasso la società specializzata nella produzione di minibar, casseforti, serrature elettriche, televisori a led per il settore alberghiero, che mostra un disastroso -3,46%.