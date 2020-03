Indel B continua il programma di acquisto di azioni proprie

editato in: da

(Teleborsa) – Indel B, nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie comunicato al mercato in data 9 maggio 2019 e avviato in data 15

maggio 2019 sino ad un massimo di n. 100.000 azioni ordinarie, ha acquistato nel periodo compreso tra il 5 marzo ed l’11 marzo 2020, complessive n. 2.730 azioni proprie (corrispondenti allo 0,047% del numero complessivo di azioni ordinarie), al prezzo medio ponderato di 15,3721 euro per un controvalore titoli complessivo pari a 41.965,80 euro.

A seguito delle suddette operazioni, la società detiene n. 89.180 azioni proprie.