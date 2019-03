Indel B compra l’americana Commercial Products

editato in: da

(Teleborsa) – Indel B ha perfezionato l’acquisto del 100% delle azioni della società Commercial Products International, Inc (Commercial Products), per un corrispettivo pari a 2.750 milioni di dollari (pari a circa Euro 2,4 milioni al cambio del 13 marzo 2019).

L’operazione industriale, strategica per Indel B, consentirà alla società di espandere e consolidare la sua presenza commerciale negli USA nel segmento di mercato del mobile refrigeration rivolgendosi ai clienti After Market.

L’acquisizione di Commercial Product, distributore di prodotti di refrigerazione dedicato principalmente al mercato Automotive, con sede nel Kentucky e già cliente di Indel B, è avvenuta tramite il pagamento, alla data odierna, del prezzo totale di 2.750 milioni in contanti, di cui 600 migliaia saranno vincolati in un conto escrow a garanzia di eventuali perdite ed a valere come retention del venditore, persona rilevante per la continuità del business che continuerà a prestare la sua collaborazione in Commercial Products.

L’importo vincolato sarà liberato in un periodo di 5 anni.

L’operazione finanziaria relativa all’acquisizione non comporta ulteriori appesantimenti della PFN del Gruppo Indel B.